Nuove banconote euro Bce lancia il sondaggio per scegliere il design | da Callas a Leonardo ma anche natura

La Bce ha annunciato l’avvio di un sondaggio online per scegliere il nuovo design delle banconote euro. Sono stati presentati i progetti finalisti, con disegni che includono figure come Callas, Leonardo e elementi naturali. La selezione segue un processo iniziato nel 2021 e riguarda le prime modifiche all’aspetto delle banconote dal loro lancio. La votazione è aperta a tutti i cittadini e si svolgerà nei prossimi mesi.

L’Euro si rifà il look. Per la prima volta dal lancio, nei prossimi anni arriveranno banconote dall’aspetto diverso, con nuovi disegni. La Bce ha presentato i progetti finalisti per i nuovi design, scelti al termine di un iter iniziato nel 2021, che saranno votati online con un sondaggio aperto a tutti i cittadini. Nei disegni proposti una serie personaggi illustri della cultura europea, da Leonardo da Vinci a Maria Callas, ma anche natura, fiumi e uccelli. Le nuove banconote Euro La Bce lancia il sondaggio per scegliere il design Cosa c'è nei disegni finalisti Leonardo, Callas e Beethoven sulle nuove banconote Oppure fiumi e uccelli Le nuove banconote Euro Nei prossimi anni, per la prima volta da quando sono state introdotte, nel 2002, cambierà l’aspetto delle banconote dell’Euro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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BCE nuove banconote: come cambiano, quando arrivano e cosa succede a quelle attuali

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Nuove banconote euro, la Bce svela i disegni: da Leonardo ai fiumi, come cambieranno x.com

Come potrebbero essere le nuove banconote degli euro reddit

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