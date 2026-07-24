Le nuove banconote dell’euro, per la prima volta dal 2002, cambiano aspetto. La Banca Centrale Europea ha aperto un sondaggio, attivo fino al 21 settembre, che permette ai cittadini di scegliere il design delle nuove banconote. Tra le proposte ci sono immagini di figure storiche come Maria Callas e Leonardo Da Vinci. La consultazione coinvolge direttamente il pubblico, che può esprimere una preferenza sulla futura serie di banconote.

Per la prima volta dal 2002 gli euro cambieranno aspetto. Fino al 21 settembre tutti i cittadini potranno partecipare al sondaggio lanciato dalla Banca Centrale Europea e scegliere le nuove banconote. I disegni finalisti sono stati presentati ieri, 23 luglio, dalla presidente della BCE Christine Lagarde. ‹ › 1 5 Screenshot 2026-07-24 101040. La nuova banconota da 100 euro ‹ › 2 5 Screenshot 2026-07-24 101204. La banconota da 10 ‹ › 3 5 Screenshot 2026-07-24 101248. Una banconota da 50 euro ‹ › 4 5 Screenshot 2026-07-24 101324. Banconota da 20 ‹ › 5 5 Screenshot 2026-07-24 101407. Banconota da 5 euro Saranno i cittadini, insieme agli esperti e al Consiglio direttivo della Bce a contribuire alla scelta della nuova veste grafica dell’euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Da Maria Callas a Leonardo Da Vinci, ecco le foto delle nuove banconote dell’euro. Al via il sondaggio per i cittadini

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L'euro cambia faccia: chi sono i 6 geni scelti per le nuove banconote

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