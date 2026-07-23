La Bce rivela le nuove banconote le novità con Leonardo e Maria Callas sui tagli da 5 a 200 euro L’opzione verticale | come si possono scegliere – Foto e Video

La Banca centrale europea ha mostrato i nuovi disegni delle banconote in euro, che includono immagini di Leonardo e Maria Callas sui tagli da 5 a 200 euro. È stata anche annunciata un’opzione “verticale” per la presentazione delle banconote. Attualmente è aperta una consultazione pubblica online, aperta fino al 21 settembre, per raccogliere le opinioni dei cittadini dell’area euro.

La Banca centrale europea ha presentato i disegni finalisti del concorso per la progettazione della prossima serie di banconote in euro. Da oggi è anche aperta una consultazione pubblica online, che resterà attiva fino al 21 settembre, per raccogliere il parere dei cittadini di tutti i Paesi dell’area euro. Come spiega la Bce, che oggi 23 luglio ha mostrato per la prima volta i progetti finalisti, le proposte si basano su due temi: «cultura europea e fiumi e uccelli», ciascuno declinato attraverso specifici motivi decorativi scelti per rappresentarlo. La decisione finale sul design che sarà adottato spetterà al Consiglio direttivo della Bce entro la fine dell’anno. 🔗 Leggi su Open.online

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