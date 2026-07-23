La Bce rivela le nuove banconote le novità con Leonardo e Maria Callas sui tagli da 5 a 200 euro L’opzione verticale | come si possono scegliere – Foto

Da open.online 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Banca centrale europea ha annunciato i nuovi disegni delle banconote in euro, con rappresentazioni di Leonardo e Maria Callas sui tagli da 5 a 200 euro. È stata anche presentata l’opzione di emissione in formato verticale. È possibile partecipare a una consultazione pubblica online fino al 21 settembre per esprimere il proprio parere sui progetti.

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La Banca centrale europea ha presentato i disegni finalisti del concorso per la progettazione della prossima serie di banconote in euro. Da oggi è anche aperta una consultazione pubblica online, che resterà attiva fino al 21 settembre, per raccogliere il parere dei cittadini di tutti i Paesi dell’area euro. Come spiega la Bce, che oggi 23 luglio ha mostrato per la prima volta i progetti finalisti, le proposte si basano su due temi: «cultura europea e fiumi e uccelli», ciascuno declinato attraverso specifici motivi decorativi scelti per rappresentarlo. La decisione finale sul design che sarà adottato spetterà al Consiglio direttivo della Bce entro la fine dell’anno. 🔗 Leggi su Open.online

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