La Nuova Ternana ha annunciato ufficialmente la firma di Andrea Lisuzzo come nuovo allenatore. La decisione è stata comunicata ieri, con la conferma dell’accordo. Tuttavia, non è ancora stata fissata una data precisa per l'inizio del ritiro, che potrebbe essere posticipato rispetto alle prime ipotesi. Nessun altro dettaglio è stato reso noto in merito alle tempistiche o alle modalità dell’organizzazione della preparazione.

Nessun dubbio sulla panchina della Nuova Ternana ad Andrea Lisuzzo. Ieri è arrivata l’attesa firma. Ma sembra ancora destinato a slittare l’inizio del ritiro. Questo, anche se il direttore sportivo Carlo Mammarella ha sul tavolo, pronti per la firma, una notevole serie di contratti di calciatori. Per il "Liberati", dove sono in corso i lavori di manutenzione generale, i tempi saranno invece quelli previsti, vedi disponibilità per l’inizio della stagione agonistica. Lo afferma Giuseppe Mangiarano, direttore generale della Nuova Ternana 1925 e amministratore unico di Stadium S.p.A.: "Come da programma, procedono i lavori di ripristino del manto erboso per metterlo a disposizione della squadra fin dalla prima gara ufficiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuova Ternana, firma mister Andrea Lisuzzo. Resta ancora incerta la data del ritiro

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