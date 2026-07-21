La Juve cambia Arthur resta | da Paratici a Carnevali quinto ritiro da esubero per mister 80 milioni
La Juventus conferma che Arthur rimarrà in rosa anche quest'anno, nonostante i numerosi ritiro e le esclusioni. Il centrocampista brasiliano, valutato 80 milioni di euro, ha già partecipato a diversi precampionati, anche se da diversi anni non è considerato parte del progetto tecnico. La stagione si apre con cambi nella rosa, mentre Arthur resta tra i giocatori esclusi dai piani della società. La decisione arriva dopo settimane di trattative e rinnovi di mercato.
Mi manda. Paratici. Per Arthur, mister 80 milioni (72 più 10 di bonus, per la precisione) è il settimo precampionato alla Continassa, almeno il sesto da separato in casa. La Juve lo prese nel 2020 grazie allo scambio con Pjanic, ma da quel momento è cambiato tutto. tranne lui. Il super contratto che firmò con Paratici, poi rivisto tramite un rinnovo tecnico di Giuntoli per abbassare la quota di ammortamento, prevede adesso l’ultima stagione con uno stipendio di 5 milioni netti che lo inserisce tra i cinque bianconeri più pagati: per Spalletti e la dirigenza è fuori progetto, ma non sarà certo facile trovargli una collocazione con quel prezzo da pagare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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La Juve cambia, Arthur resta: preso da Paratici, è al settimo ritiro in bianconero ma l'addio è un rebusArthur, che ha già partecipato a sette ritiro con la Juventus, rimane nella rosa nonostante le speculazioni sul suo futuro.
Juve, ogni anno è l'anno zero: da Arthur a Openda un fallimento da 875 milioni. E ora c'è Comolli nel mirinoNegli ultimi anni, la squadra ha affrontato numerosi cambiamenti e investimenti che non hanno portato ai risultati sperati.
Temi più discussi: Arthur e Openda, i due casi che agitano la Juve: chi non paga e chi vuole una big; Juve, guarda chi si rivede: riecco Arthur e Milik, quelli che non se ne vanno mai...; Cosa ha detto Basilea-Juventus: il solito SOS attacco, ricedere Arthur sarà un problema, Perin dà garanzie, Oboavwoduo e Licina promettenti; La Juve paga ancora lo stipendio ad Arthur presente in ritiro: 4 anni fa l'ultima partita in bianconero.
#Basilea vs #Juventus, la formazione scelta da #Spalletti: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Douglas Luiz, Locatelli; Zhegrova, Adzic, Boga; Ekhator. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Milik, Openda, Miretti, Rugani, Joao Mario, Arthur, Cabal, Rouhi, O facebook
uci e ombre per #Arthur contro il #Basilea Come è andato il suo ritorno alla #Juve x.com
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