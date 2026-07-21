La Juventus conferma che Arthur rimarrà in rosa anche quest'anno, nonostante i numerosi ritiro e le esclusioni. Il centrocampista brasiliano, valutato 80 milioni di euro, ha già partecipato a diversi precampionati, anche se da diversi anni non è considerato parte del progetto tecnico. La stagione si apre con cambi nella rosa, mentre Arthur resta tra i giocatori esclusi dai piani della società. La decisione arriva dopo settimane di trattative e rinnovi di mercato.

Mi manda. Paratici. Per Arthur, mister 80 milioni (72 più 10 di bonus, per la precisione) è il settimo precampionato alla Continassa, almeno il sesto da separato in casa. La Juve lo prese nel 2020 grazie allo scambio con Pjanic, ma da quel momento è cambiato tutto. tranne lui. Il super contratto che firmò con Paratici, poi rivisto tramite un rinnovo tecnico di Giuntoli per abbassare la quota di ammortamento, prevede adesso l’ultima stagione con uno stipendio di 5 milioni netti che lo inserisce tra i cinque bianconeri più pagati: per Spalletti e la dirigenza è fuori progetto, ma non sarà certo facile trovargli una collocazione con quel prezzo da pagare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Juve cambia, Arthur resta: da Paratici a Carnevali, quinto ritiro da esubero per mister 80 milioni

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