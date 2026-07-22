La firma del nuovo allenatore della Nuova Ternana 1925 è prevista già oggi. Si tratta di Andrea Lisuzzo, che guiderà la squadra nel campionato di Serie D. Sono stati stipulati anche i primi contratti con alcuni calciatori.

Manca soltanto la firma per Andrea Lisuzzo. E’ lui il tecnico che guiderà la Nuova Ternana 1925 nel campionato di Serie D. E ci sono anche i primi contratti per i calciatori. Come era ovvio, l’accordo tra Stefano Bandecchi e Franco Fedeli relativo alla composizione societaria ha fatto immediatamente scattare la macchina operativa. L’organigramma dirigenziale appare definito nella parte alta. Nessuna sorpresa rispetto a quanto ipotizzato: Fedeli sarà il presidente, Giuseppe Mangiarano il direttore generale, Carlo Mammarella il direttore sportivo, Vanessa Fenili la segretaria generale. Oggi potrebbe esserci la firma di Lisuzzo, tecnico palermitano che Mammarella è riuscito a blindare nonostante il protrarsi dei tempi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuova Ternana, mister Lisuzzo a un passo. Attesa già oggi la firma dell’allenatore

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