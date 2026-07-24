Iran nuova ondata di attacchi Usa Trump | Danni a navi saranno risarciti con fondi iraniani – La diretta

Gli Stati Uniti hanno annunciato che, fino a nuovo avviso, eventuali danni a navi, carichi o beni collegati saranno risarciti con fondi iraniani sotto il controllo americano. La dichiarazione è stata fatta in una comunicazione ufficiale, senza specificare i dettagli delle modalità di risarcimento o le circostanze che portano a questa decisione. La misura riguarda anche eventuali attacchi o danni già verificatisi.

“Si prenda atto della presente dichiarazione: fino a nuovo avviso, da questo momento in poi, qualsiasi danno arrecato a navi, carichi o beni a essi correlati sarà risarcito utilizzando fondi iraniani in possesso e sotto il controllo degli Stati Uniti”. Così il presidente statunitense Donald Trump in un post che via social alza ulteriormente la tensione con Teheran. Non è chiaro quali meccanismi giuridici Trump intenda utilizzare per accedere a tali fondi e disporne, ma sostiene che agire in tal modo è “ la cosa giusta ed equa da fare”. Intanto le forze armate statunitensi hanno lanciato una nuova notte di attacchi contro l’Iran, colpendo siti militari e commerciali chiave mentre si intensificavano gli scontri riguardanti le rotte di navigazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Nuova ondata di attacchi fra Stati Uniti e Iran

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