Un uomo di 70 anni è stato portato in ospedale con grave insufficienza respiratoria e in stato di coma. I medici hanno applicato per la prima volta in questa struttura un nuovo metodo terapeutico, ottenendo un risultato positivo. La procedura è stata eseguita con successo, rappresentando un intervento innovativo nel trattamento di questa condizione. La cura ha permesso di migliorare le condizioni del paziente, che ora si trova sotto osservazione.

Un uomo di 70 anni è arrivato all’ ospedale San Giuseppe con una grave insufficienza respiratoria e in stato di coma. E per la prima volta i medici hanno utilizzato con successo un metodo mai sperimentato prima su un paziente in questa struttura. L’uomo è stato ricoverato in terapia intensiva con un caso grave di Bpco, ovvero di broncopneumopatia cronica ostruttiva, una patologia che blocca progressivamente il flusso d’aria in entrata nei polmoni. Per chi ne soffre, sono frequenti i casi in cui improvvisi peggioramenti comportano una fame d’aria crescente e continui colpi di tosse. Durante questi episodi, il malato non riesce a eliminare l’anidride carbonica e questo provoca acidosi respiratoria, sonnolenza e coma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuova cura contro l’insufficienza respiratoria

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