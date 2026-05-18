Ospedale di Terni restyling della Palazzina C e nuova terapia subintensiva respiratoria | Sicurezza tecnologia e qualità delle cure

Lunedì 18 maggio, presso l’aula A del Centro di formazione, si è tenuta la presentazione dei lavori di riqualificazione antisismica della Palazzina C e dell’attivazione di una nuova terapia subintensiva respiratoria presso l’ospedale di Terni. Gli interventi hanno riguardato miglioramenti strutturali e l’installazione di nuove attrezzature per aumentare la sicurezza e la qualità delle cure offerte. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti dell’azienda sanitaria e professionisti del settore sanitario.

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