Ospedale di Terni restyling della Palazzina C e nuova terapia subintensiva respiratoria | Sicurezza tecnologia e qualità delle cure
Lunedì 18 maggio, presso l’aula A del Centro di formazione, si è tenuta la presentazione dei lavori di riqualificazione antisismica della Palazzina C e dell’attivazione di una nuova terapia subintensiva respiratoria presso l’ospedale di Terni. Gli interventi hanno riguardato miglioramenti strutturali e l’installazione di nuove attrezzature per aumentare la sicurezza e la qualità delle cure offerte. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti dell’azienda sanitaria e professionisti del settore sanitario.
Un nosocomio moderno, sicuro e più attrezzato. La location dell’aula A del Centro di formazione ha ospitato – lunedì 18 maggio - la presentazione degli interventi di riqualificazione antisismica della Palazzina C e della nuova terapia subintensiva respiratoria della Pneumologia del Santa Maria. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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