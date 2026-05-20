Anziano dichiarato morto per insufficienza respiratoria ma si risveglia in agenzia funebre | choc in Brasile salvato prima del funerale

Un anziano di 88 anni, dichiarato morto per insufficienza respiratoria in un ospedale dello Stato di San Paolo, è stato trovato ancora vivo all’interno di un’agenzia funebre poche ore dopo la comunicazione ufficiale. La famiglia aveva già organizzato i preparativi per il funerale, ma l’uomo si è risvegliato mentre si trovava nella struttura. La scoperta ha causato grande sorpresa e sconcerto tra i presenti, che hanno immediatamente chiamato le autorità sanitarie per accertare le sue condizioni.

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Doveva essere preparato per il funerale, ma era ancora vivo. È una vicenda che ha sconvolto il Brasile quella avvenuta nello Stato di San Paolo, dove un uomo di 88 anni, dichiarato morto in ospedale, è stato ritrovato con segni vitali poche ore dopo all’interno di un’agenzia funebre. Secondo quanto ricostruito da G1, Juraci Rosa Alves, residente nella cittadina di Emilianópolis, sabato pomeriggio stava svolgendo normali attività domestiche: aveva spazzato le foglie davanti alla sua abitazione e successivamente aveva fatto una doccia. Poco dopo, però, i familiari avrebbero notato un evidente pallore e una crescente difficoltà respiratoria. Preoccupati dalle sue condizioni, i parenti hanno deciso di chiamare un’ambulanza che lo ha trasportato alla Santa Casa di Presidente Bernardes. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Anziano dichiarato morto per insufficienza respiratoria, ma si risveglia in agenzia funebre: choc in Brasile, salvato prima del funerale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bambino annega in piscina: dichiarato morto, dopo diverse ore si risveglia. La spiegazione del medicoUn bimbo di Gilbert, nello Stato USA dell'Arizona, è stato dichiarato morto dopo essere finito sott'acqua in una piscina privata. Nadya Mayer di "Casa a Prima Vista": dall’agenzia immobiliare all’agenzia funebre: "L'immobile sei tu"Dall’agenzia immobiliare all’agenzia di pompe funebri, dalla casa per la vita alla casa per l’eternità, ovvero la tomba. 26 aprile 2026, Stati Uniti ALMENO UN TIRATORE È STATO COLPITO Brian Kilmeade dice che un tiratore è morto o ferito dopo un disordine alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Tuttavia, il Presidente ha dichiarato che il tiratore è stato arrestato. x.com Morto nella Rsa, due indagati per omicidio colposoL’inchiesta aperta dalla Procura di Lucca riguarderebbe il rappresentante legale e il direttore sanitario della struttura. L’avvocato delle figlie della vittima: Definiti gli estremi giudiziari dell’ ... lanazione.it