Nella seconda giornata degli Europei giovanili di nuoto in acque libere a Sukoró, in Ungheria, nessun atleta italiano ha raggiunto il podio nella gara dei cinque chilometri. La competizione ha visto protagonisti i giovani fondisti europei, impegnati in una prova di resistenza e tattica. La gara ha coinvolto nuotatori di vari paesi, senza che nessuno rappresentante italiano si fosse classificato tra i primi tre.

Seconda giornata di gare a Sukoró, in Ungheria, dove gli Europei giovanili di nuoto in acque libere hanno messo in scena la distanza dei cinque chilometri, banco di prova classico per misurare resistenza e tenuta tattica dei giovani fondisti del continente. Tra gli uomini il palcoscenico è stato tutto ungherese, o quasi: a imporsi è Zeteny Sarkany, che chiude in 56’37?83 e si prende la vittoria di casa davanti al proprio pubblico. Alle sue spalle ha concluso il russo Alan Nosov, secondo in 57’28?69, mentre ha completato il podio l’altro magiaro Lazar Pannonhalmi, terzo in 57’27?31. Il quadro azzurro non è stato entusiasmante: Aldo Del Giudice si è fermato al dodicesimo posto con il tempo di 58’20?20, mentre Marco Adelfio ha terminato diciassettesimo, fermando il cronometro su 58’17?14. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Nuoto di fondo, Italia senza podi nel day-2 degli Europei giovanili a Sukoró

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