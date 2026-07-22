Nuoto di fondo Italia ambiziosa per gli Europei giovanili a Sukoró

Gli Europei Juniores di nuoto di fondo 2026 si svolgono dal 23 al 27 luglio a Sukoró, in Ungheria. L’Italia partecipa con atleti giovani e si prepara a competere nelle acque del torneo. La manifestazione coinvolge diverse nazioni e si svolge in un contesto di gare di fondo. La competizione si svolge in un periodo di cinque giorni, con varie prove in programma.

L’Italia è pronta a tuffarsi nei Campionati Europei Juniores di nuoto di fondo 2026, in programma da domani, 23 luglio, fino al 27 luglio nelle acque di Sukoró, in Ungheria. La rassegna continentale rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della stagione per il movimento giovanile, un banco di prova fondamentale per valutare lo stato di salute delle nuove leve azzurre e per misurarsi con una concorrenza di altissimo livello in vista del futuro. La Federazione Italiana Nuoto ha convocato venti atleti, undici uomini e nove donne, affidati alla guida del responsabile delle nazionali giovanili Roberto Marinelli. Una selezione che... 🔗 Leggi su Oasport.it

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