Nuoto di fondo due podi per l’Italia nel day-1 degli Europei giovanili | oro per Mahila Spennato nella 7.5 km

Notizia in breve

Nella prima giornata degli Europei giovanili di nuoto di fondo a Sukorò, l’Italia ha conquistato due medaglie. Mahila Spennato ha vinto l’oro nella gara dei 7,5 km, mentre un’altra atleta ha ottenuto un piazzamento tra i primi tre. La competizione si svolge in Ungheria e vede i giovani atleti italiani protagonisti nelle rispettive categorie. La prima giornata si conclude con un bilancio positivo per la rappresentativa nazionale.