Nuoto di fondo due podi per l’Italia nel day-1 degli Europei giovanili | oro per Mahila Spennato nella 7.5 km

Da oasport.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella prima giornata degli Europei giovanili di nuoto di fondo a Sukorò, l’Italia ha conquistato due medaglie. Mahila Spennato ha vinto l’oro nella gara dei 7,5 km, mentre un’altra atleta ha ottenuto un piazzamento tra i primi tre. La competizione si svolge in Ungheria e vede i giovani atleti italiani protagonisti nelle rispettive categorie. La prima giornata si conclude con un bilancio positivo per la rappresentativa nazionale.

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L’Italia inaugura nel migliore dei modi il proprio cammino agli Europei giovanili di nuoto di fondo a Sukorò (Ungheria), archiviando la prima giornata con due podi che certificano la competitività dell’Italfondo nelle categorie giovanili. Il bilancio parla di un argento e di un oro, accompagnati da diversi piazzamenti di rilievo che confermano la profondità del movimento azzurro e offrono indicazioni decisamente incoraggianti per il prosieguo della rassegna continentale. Ad aprire il programma è stata la prova juniores dei 10 km maschili, caratterizzata da un epilogo al cardiopalma. Davide Grossi ha sfiorato il titolo europeo al termine di una gara combattutissima, chiudendo al secondo posto in 1h53’59?54. 🔗 Leggi su Oasport.it

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