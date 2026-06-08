Subacquei hanno catturato per la prima volta immagini di uno squalo bianco nel mare vicino alla Sicilia. Le riprese sono state realizzate al largo delle coste dell’isola e rappresentano un evento raro nel Mediterraneo. Le immagini mostrano l’animale nuotare in acque profonde, senza ulteriori dettagli sulla sua posizione precisa o sulla data delle riprese. Nessuna informazione è stata fornita sul numero di esemplari osservati o sulla durata dell’avvistamento.

Alcuni sub hanno ripreso per la prima volta immagini subacquee di uno squalo bianco al largo della Sicilia, nel Mediterraneo. Il video è stato condiviso da gruppi di volontari in occasione della Giornata mondiale degli oceani. Sebbene in passato fossero stati segnalati sporadici avvistamenti di squali bianchi, le riprese video di questa magnifica creatura rappresentano una novità assoluta nella regione. Il subacqueo tecnico volontario Derk Remmer ha ripreso lo squalo bianco adulto durante una missione con Ghost Diving e Healthy Seas per indagare e rimuovere reti da pesca abbandonate su un relitto nello Stretto di Sicilia. La missione fa parte dell’impegno del gruppo per rimuovere le reti fantasma che intrappolano e uccidono gli animali marini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Squalo bianco in Sicilia, le rare immagini riprese da alcuni subacquei

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