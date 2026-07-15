Dopo mesi di assenza, Contender, uno degli squali bianchi più grandi mai avvistati nell’Atlantico, è stato avvistato di nuovo. L’ultimo avvistamento risale a poco tempo fa, quando è stato osservato nuotare vicino alla superficie dell’acqua. L’animale, noto per le dimensioni eccezionali, si è mostrato in un’area aperta, muovendosi lentamente. Nessuna informazione sulle sue condizioni di salute o sulla rotta seguita, ma il suo ritorno è stato registrato dai ricercatori con foto e video.

Uno degli squali bianchi più grandi mai osservati nell’ Oceano Atlantico è tornato a farsi “vedere” dopo mesi di silenzio. Si tratta di Contender, un esemplare imponente lungo oltre quattro metri e con un peso stimato vicino ai 750 chilogrammi, individuato nuovamente al largo della costa orientale degli Stati Uniti grazie al sistema di monitoraggio satellitare utilizzato dai ricercatori. Il nome di Contender è ormai noto tra gli esperti di squali: le sue dimensioni lo rendono uno degli esemplari più grandi mai registrati nell’Atlantico settentrionale. Per dare un’idea della sua mole, il suo corpo può essere paragonato alla l unghezza di una piccola automobile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Contender è tornato, è grande quando un’automobile”: nuovo avvistamento dopo mesi dello squalo bianco più grande dell’Atlantico

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