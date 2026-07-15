Un camion ha perso il carico di galline su una strada a scorrimento veloce, causando la morte di numerosi volatili. Decine di carcasse sono state trovate sull’asfalto, con piume sparse in strada. Alcuni esemplari sono sopravvissuti all’impatto e si aggirano disorientati, evitando i veicoli che transitano a pochi centimetri di distanza. La scena si è verificata in un tratto di strada trafficato, con i resti degli animali sparsi lungo la carreggiata.

Decine di volatili travolti sull’asfalto, piume disperse nell’aria dal passaggio dei veicoli e, tra le carcasse, alcuni esemplari scampati all’impatto che vagano disorientati schivando i pneumatici a pochi centimetri di distanza. Si è presentata così, agli occhi degli increduli automobilisti in transito, la carreggiata dell’Asse Mediano nei pressi di Chiaiano, a Napoli, teatro di un incidente dai contorni surreali ma dalle conseguenze estremamente pericolose. Un intero carico di galline è finito infatti disperso lungo la strada a scorrimento veloce, presumibilmente volato via da un camion da trasporto non adeguatamente messo in sicurezza. La... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Che ci fanno decine e decine di galline su una strada a scorrimento veloce?”: camion perde il carico, strage di volatili a Napoli

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Ho salvato 3 galline in pessime condizioni! Eccole dopo 70 giorni!

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