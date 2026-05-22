Al via la festa di Gioventù nazionale Roma | politica identità e confronto a Onda d’Urbe Todde | tre giorni da non perdere video

Nella capitale si sta preparando l’apertura della Festa di Gioventù nazionale Roma, un evento che durerà tre giorni e si svolgerà presso il centro “Onda d’Urbe”. I volontari stanno completando le operazioni di montaggio, lavorando sotto un sole caldo e imprevisto. A poche ore dall’inizio, si percepisce la volontà di portare avanti l’organizzazione, con alcuni di loro che esprimono soddisfazione per il lavoro svolto. La manifestazione prevede incontri su politica, identità e confronto tra i partecipanti.

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