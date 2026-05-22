Al via la festa di Gioventù nazionale Roma | politica identità e confronto a Onda d’Urbe Todde | tre giorni da non perdere video

Da secoloditalia.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella capitale si sta preparando l’apertura della Festa di Gioventù nazionale Roma, un evento che durerà tre giorni e si svolgerà presso il centro “Onda d’Urbe”. I volontari stanno completando le operazioni di montaggio, lavorando sotto un sole caldo e imprevisto. A poche ore dall’inizio, si percepisce la volontà di portare avanti l’organizzazione, con alcuni di loro che esprimono soddisfazione per il lavoro svolto. La manifestazione prevede incontri su politica, identità e confronto tra i partecipanti.

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I volontari sono alle prese con le ultime operazione di montaggio, sotto un solleone inatteso. “È quasi tutto pronto”, dicono accaldati e soddisfatti a qualche ora dal taglio del nastro della prima Festa di Gioventù nazionale Roma. Titolo evocativo – Onda d’Urbe, risalendo dal Tevere la città che vogliamo –  per la tre giorni che si apre oggi venerdì 22 maggio per concludersi domenica 24. La location scelta è già un manifesto programmatico: il Centro sportivo Rugby Roma Olimpic Club (via di Tor Pagnotta 351 a Roma). Lo sport è uno degli elementi forti del programma fitto di eventi, accanto a confronti politici sui principali temi di attualità con un occhio alla giovani generazioni e al destino della Capitale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Al via la festa di Gioventù nazionale Roma: politica, identità e confronto a “Onda d’Urbe”. Todde: tre giorni da non perdere (video)
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