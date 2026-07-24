Notte da incubo per Volpato a Sydney | fermato per eccesso di velocità e positivo al test per la cocaina

Christian Volpato è stato fermato a Sydney per eccesso di velocità. Durante il controllo, è risultato positivo a un test antidroga, con esito positivo alla cocaina. La polizia ha confermato i dettagli dell’arresto e dei test effettuati durante la notte. Non sono stati forniti ulteriori dettagli su eventuali conseguenze o procedimenti legali successivi.

Christian Volpato ha vissuto una notte da incubo a Sydney: fermato per eccesso di velocità e risultato positivo al test per la cocaina. Notte da incubo a Sydney per Christian Volpato. Il trequartista ventiduenne del Sassuolo e della Nazionale australiana è finito al centro di un grave episodio che rischia di avere pesantissime ripercussioni sulla sua carriera. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine e riportato dagli organi di stampa locali su fonti della Polizia del Nuovo Galles del Sud, il calciatore è stato fermato durante la notte mentre si trovava alla guida della sua autovettura. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Doppio eccesso di velocità e il riscontro del test antidroga. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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