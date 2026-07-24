Il decreto approvato dal governo vieta le aggregazioni di persone in determinati orari e zone, con sanzioni per chi si ritrova in gruppi non autorizzati. Prevede anche multe e denunce per chi viene trovato in possesso di coltelli o oggetti atti a offendere. Le forze dell’ordine potranno intervenire senza preavviso e sono previste misure restrittive per chi viola le disposizioni. Le sanzioni amministrative possono arrivare fino a diverse migliaia di euro.

Il cosiddetto disegno di legge «anti maranza», approvato dal governo guidato da Giorgia Meloni nell'ambito del nuovo pacchetto sicurezza, punta a rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto della criminalità giovanile, con particolare attenzione ai gruppi di ragazzi che frequentano aree della movida, stazioni e altri luoghi molto affollati. Le misure sono rivolte ai minorenni e riguardano, in generale, i ragazzi tra i 14 e i 18 anni, cioè la fascia di età in cui in Italia è prevista l'imputabilità penale. Il disegno di legge dal titolo «Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Cosa prevede il decreto «anti maranza»: il divieto di aggregazione e le sanzioni per chi gira con un coltello

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COME INTERPRETARE correttamente le nuove norme del DECRETO SICUREZZA anti maranza - coltelli

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