Ddl anti-maranza via libera del governo Cosa cambia | minori imputabili da 14 anni Insorge l’opposizione

Da quotidiano.net 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo ha approvato un disegno di legge che abbassa l’età di imputabilità dei minori a 14 anni. La norma mira a rispondere all’aumento di episodi di violenza commessi da giovani. La proposta, approvata dal Consiglio dei ministri, prevede che i minorenni a partire da questa età possano essere processati e imputati. L’opposizione ha espresso proteste contro questa decisione.

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Roma, 23 luglio 2026 – Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge anti-maranza. La norma prevede l’ imputabilità dei minori a partire dai 14 anni ed è stata pensata per contrastare l’aumento di episodi di violenza che coinvolgono i minorenni. Bel corso del Cdm sono stati anche approvati il dl concorrenza e un decreto a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano. https:www.quotidiano.netvideopoliticasicurezza-governo-studia-nuovi-interventi-tyn3k6vz Approvato il decreto anti-maranza. “Abbiamo approvato una sospensione dei termini per quanto riguarda i procedimenti del tribunale di Bolzano, che ha avuto... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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