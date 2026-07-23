Il governo ha approvato un disegno di legge che abbassa l’età di imputabilità dei minori a 14 anni. La norma mira a rispondere all’aumento di episodi di violenza commessi da giovani. La proposta, approvata dal Consiglio dei ministri, prevede che i minorenni a partire da questa età possano essere processati e imputati. L’opposizione ha espresso proteste contro questa decisione.

Roma, 23 luglio 2026 – Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge anti-maranza. La norma prevede l’ imputabilità dei minori a partire dai 14 anni ed è stata pensata per contrastare l’aumento di episodi di violenza che coinvolgono i minorenni. Bel corso del Cdm sono stati anche approvati il dl concorrenza e un decreto a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano. https:www.quotidiano.netvideopoliticasicurezza-governo-studia-nuovi-interventi-tyn3k6vz Approvato il decreto anti-maranza. “Abbiamo approvato una sospensione dei termini per quanto riguarda i procedimenti del tribunale di Bolzano, che ha avuto... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ddl anti-maranza, via libera del governo. Cosa cambia: minori imputabili da 14 anni. Insorge l’opposizione

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Maranza e baby-gang, verso una nuova stretta del governo. Fermo preventivo anche dai vigili urbani

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Il governo vara la «norma anti maranza»: minori imputabili dai 14 anni. Meloni: «Chi sbaglia risponde delle proprie azioni». Le opposizioni: «Vergogna»Il governo ha approvato un disegno di legge che abbassa da 15 a 14 anni l’età in cui i minori possono essere imputati.

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Mentre qualcuno continua a parlare di percezioni, noi continuiamo a portare fatti. 800 poliziotti in più in Lombardia e ora il nuovo DDL Sicurezza anti-maranza. Più Stato, più regole, più sicurezza. Questa è la Lega! #Sicurezza #Lega #DDLsicurezza x.com

Maxi operazione anti maranza, smantellate reti di criminalità giovanile: 539 arresti, 703 kg di droga e 19.489 minorenni controllati. Perquisiti 1.182 immobili, tra cui 24 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati reddit

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