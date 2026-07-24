Norma anti-maranza Salvini | A 14 anni si è consapevoli delle proprie azioni basta impunità dietro la minore età

Notizia in breve

Il vicepremier ha commentato la norma che rende imputabili i minorenni tra i 14 e i 18 anni. Ha affermato che a 14 anni si è consapevoli delle proprie azioni e ha criticato la possibilità di impunità per i minori in questa fascia d’età. Salvini ha inoltre sottolineato che la linea della maggioranza riguarda la sicurezza e ha definito la norma giusta anche dal punto di vista personale, come genitore.