Norma anti-maranza Salvini | A 14 anni si è consapevoli delle proprie azioni basta impunità dietro la minore età

Da ilgiornaleditalia.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il vicepremier ha commentato la norma che rende imputabili i minorenni tra i 14 e i 18 anni. Ha affermato che a 14 anni si è consapevoli delle proprie azioni e ha criticato la possibilità di impunità per i minori in questa fascia d’età. Salvini ha inoltre sottolineato che la linea della maggioranza riguarda la sicurezza e ha definito la norma giusta anche dal punto di vista personale, come genitore.

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Il vicepremier sostiene la norma che rende imputabili i ragazzi tra 14 e 18 anni e la definisce giusta anche da genitore Matteo Salvini difende la norma anti-maranza sui minori dai 14 ai 18 anni e rivendica la linea della maggioranza sul fronte della sicurezza. Il vicepremier, intervistato da. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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GOVERNO APPROVA LEGGE ANTI MARANZA: CHI SBAGLIA RISPONDE ANCHE SE MINORENNE

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