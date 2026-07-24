Norma anti-maranza Salvini | A 14 anni si è consapevoli delle proprie azioni basta impunità dietro la minore età
Il vicepremier ha commentato la norma che rende imputabili i minorenni tra i 14 e i 18 anni. Ha affermato che a 14 anni si è consapevoli delle proprie azioni e ha criticato la possibilità di impunità per i minori in questa fascia d’età. Salvini ha inoltre sottolineato che la linea della maggioranza riguarda la sicurezza e ha definito la norma giusta anche dal punto di vista personale, come genitore.
Il vicepremier sostiene la norma che rende imputabili i ragazzi tra 14 e 18 anni e la definisce giusta anche da genitore Matteo Salvini difende la norma anti-maranza sui minori dai 14 ai 18 anni e rivendica la linea della maggioranza sul fronte della sicurezza. Il vicepremier, intervistato da. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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GOVERNO APPROVA LEGGE ANTI MARANZA: CHI SBAGLIA RISPONDE ANCHE SE MINORENNE
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Norma ‘anti-maranza’, Meloni: “Chi sbaglia risponde delle proprie azioni”Il Consiglio dei ministri ha approvato una legge che introduce la presunzione di imputabilità per i minori.
Temi più discussi: Via libera dal Cdm alla norma anti maranza. Come cambia l'imputabilità dei minori; Norma 'anti-maranza', Salvini: A 14 anni si è consapevoli, basta impunità dietro la minore età; Minori imputabili dai 14 anni, stretta anti-maranza, è bufera; Dai 14 ai 18 anni minori imputabili salvo prova contraria. Meloni: Chi sbaglia deve rispondere.
Mi fanno molta impressione, ve lo confesso, i toni trionfalistici che il governo ha usato nel varare una norma che ha definito anti-maranza, un termine razzista diventato ormai di uso comune nelle istituzioni a destra, come se tutti i ragazzini che si vestono in un facebook
Matteo Salvini: Ok dal Consiglio dei Ministri a una nuova stretta anti-maranza chiesta a gran voce dalla Lega. Chi commette un reato sarà imputabile anche dai 14 anni in su. Chi sbaglia, paga. Avanti Lega! x.com
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