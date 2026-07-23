Il Consiglio dei ministri ha approvato una legge che introduce la presunzione di imputabilità per i minori. Il ministro della Giustizia ha chiarito che la norma riguarda l’attribuzione di responsabilità penale ai giovani. La premier ha affermato che il provvedimento mira a chi pensa di non poter essere punito. La legge prevede che chi commette un reato da minore risponde delle proprie azioni, senza considerare l’età come scudo.

Il Consiglio dei ministri ha approvato la norma sull’imputabilità dei minori. Nordio spiega che la novità riguarda “la presunzione di imputabilità”. Giorgia Meloni commenta che il provvedimento “colpisce soprattutto chi crede di essere intoccabile”. Dal fronte delle opposizioni si punta il dito sulla propaganda “Con questa norma invertiamo l’onere della prova“. Il ministro della GiustiziaCarlo Nordioazzera le polemiche e smentisce le opposizioni che a suon di “vergonga” hanno attaccato la proposta del governo del disegno di legge sulle modifiche in materia di imputabilità del minore approvato dal Consiglio dei ministri. “Abbiamo approvato” un provvedimento “sull’imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Norma ‘anti-maranza’, Meloni: “Chi sbaglia risponde delle proprie azioni”

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GOVERNO APPROVA LEGGE ANTI MARANZA: CHI SBAGLIA RISPONDE ANCHE SE MINORENNE

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