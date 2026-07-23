Il governo ha approvato un disegno di legge che abbassa da 15 a 14 anni l’età in cui i minori possono essere imputati. La presidente del Consiglio ha annunciato la misura tramite un video sui social, affermando che chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni. Le opposizioni hanno commentato criticamente, definendo la decisione una “vergogna”. La norma entrerà in vigore dopo l’approvazione definitiva.

Il govenro ha varato un disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minorenni. Ad annunciarlo, con un video sui social, è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. «Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni. Anche quando è minorenne», ha detto la premier. «Comincio da un principio che noi stiamo cercando di affermare in ogni ambito: chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre. Anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire: arresto per i minorenni sorpresi con un'arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli, pene più dure per i danneggiamenti di gruppo. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Il governo vara la «norma anti maranza»: minori imputabili dai 14 anni. Meloni: «Chi sbaglia risponde delle proprie azioni». Le opposizioni: «Vergogna»

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