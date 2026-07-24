Il leader del partito di governo ha commentato la norma nota come “anti-maranza”, definendola più complessa di un semplice titolo giornalistico. Ha affermato che a 14 anni si è consapevoli e ha chiesto di eliminare l’impunità legata alla minore età. La proposta mira a modificare le attuali leggi, ma non sono stati forniti dettagli su come verrà attuata. Nessun altro elemento specifico è stato comunicato in questa dichiarazione.

ROMA – La norma anti-maranza? “È un titolo giornalistico. È qualcosa di un pochino più complesso, perché cambia la realtà dei fatti che c’è oggi”. Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato dalla trasmissione “Gli Inascoltabili” su Radio Roma Sound, spiega la riforma sull’imputabilità dei minori approvata dal Consiglio dei ministri. “Un reato commesso da un minorenne, quindi dai 14 ai 18 anni, oggi non è automaticamente sanzionato, perché in automatico si presume che uno che ha meno di 18 anni non sia perfettamente consapevole di quello che combina. Con questa norma si ribalta la situazione: si dà per scontato che a 14, 15, 16 e 17 anni tu sia consapevole di quello che fai e delle conseguenze, a meno che non venga dimostrato che non sei in grado di intendere e di volere. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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© Lopinionista.it - Norma ‘anti-maranza’, Salvini: “A 14 anni si è consapevoli, basta impunità dietro la minore età”

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GOVERNO APPROVA LEGGE ANTI MARANZA: CHI SBAGLIA RISPONDE ANCHE SE MINORENNE

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