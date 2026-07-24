Non taglia i capelli per il figlio autistico il campione del Mondiale Cucurella commuove Chiara Ferragni
Durante una partita, un calciatore ha deciso di non tagliare i capelli per suo figlio autistico, suscitando emozioni tra il pubblico. La scelta ha attirato l’attenzione di Chiara Ferragni, che ha condiviso un messaggio di supporto. La scena si è svolta in modo semplice ma significativo, con il calciatore che ha mantenuto i suoi capelli invariati in segno di solidarietà. La decisione è stata evidenziata come un gesto personale e di sensibilizzazione.
Siamo abituati a misurare i calciatori attraverso parametri freddi: i gol segnati, i contrasti superati, il valore di mercato o i trofei, anche pesantissimi, sollevati sotto i riflettori. Poi, ogni tanto, la routine sportiva lascia spazio alle vicende private che quasi mai riguardano il rettangolo verde. È esattamente quello che è successo con Marc Cucurella, il terzino diventato celebre certamente per le sue prestazioni sul campo, ma anche per quell’inconfondibile ed esuberante chioma riccia. Una scelta estetica che fino a ieri poteva sembrare insignificante o addirittura una stravaganza da atleta, ma che nasconde in realtà qualcosa di profondamente toccante. 🔗 Leggi su Dilei.it
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Vorrei non avere tutti questi soldi, ma avere un figlio sano. Sono parole che fanno male, quelle pronunciate da Marc Cucurella parlando del figlio Matteo, affetto da autismo. Poi ha raccontato anche il motivo per cui non si taglia più i capelli. Li tengo lunghi facebook
#23luglio26 @cucurella3 La gente vomita solo cattiveria. È la gente il vero male del mondo. x.com
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