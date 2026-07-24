Durante una partita, un calciatore ha deciso di non tagliare i capelli per suo figlio autistico, suscitando emozioni tra il pubblico. La scelta ha attirato l’attenzione di Chiara Ferragni, che ha condiviso un messaggio di supporto. La scena si è svolta in modo semplice ma significativo, con il calciatore che ha mantenuto i suoi capelli invariati in segno di solidarietà. La decisione è stata evidenziata come un gesto personale e di sensibilizzazione.

Siamo abituati a misurare i calciatori attraverso parametri freddi: i gol segnati, i contrasti superati, il valore di mercato o i trofei, anche pesantissimi, sollevati sotto i riflettori. Poi, ogni tanto, la routine sportiva lascia spazio alle vicende private che quasi mai riguardano il rettangolo verde. È esattamente quello che è successo con Marc Cucurella, il terzino diventato celebre certamente per le sue prestazioni sul campo, ma anche per quell’inconfondibile ed esuberante chioma riccia. Una scelta estetica che fino a ieri poteva sembrare insignificante o addirittura una stravaganza da atleta, ma che nasconde in realtà qualcosa di profondamente toccante. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - “Non taglia i capelli per il figlio autistico”, il campione del Mondiale Cucurella commuove Chiara Ferragni

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