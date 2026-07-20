il toccante racconto di cucurella sul figlio autistico

Marc Cucurella, esterno spagnolo del Real Madrid, ha condiviso un episodio della sua vita familiare. Racconta di aver avuto momenti di difficoltà nel capire come supportare il figlio primogenito, affetto da un Disturbo dello Spettro Autistico. Il giocatore ha descritto le sfide quotidiane e il senso di impotenza nel cercare di trovare le risposte giuste per aiutare il figlio.

: L’esterno spagnolo del Real Madrid e il commovente racconto della vita del primogenito Mateo, che soffre di un Disturbo dello Spettro Autistico. Il toccante racconto di Marc Cucurella: “ A volte non so come aiutare mio figlio “. L’esterno mancino acquistato dal Real Madrid nelle scorse settimane è uno dei protagonisti della Spagna ai Mondiali 2026. L’esterno spagnolo classe 98. Non c’è solo il calcio per l’ex Chelsea, che fuori dal campo ha costruito una famiglia con la content creator Claudia Rodriguez con cui ha tre figli, Mateo Rio e Bella. Al primogenito Mateo, all’età di tre anni, è stato diagnosticato un Disturbo dello Spettro Autistico (ASD) di livello 1 e della sua situazione ha parlato Cucurella a RTVE. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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