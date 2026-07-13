Marc Cucurella ha raccontato di avere un figlio autistico, parlando della difficoltà di affrontare le sfide quotidiane e della necessità di condividere la propria esperienza. Durante un'intervista, ha spiegato come il sostegno e la comprensione siano fondamentali, sottolineando che nessuno ha una vita perfetta. La sua voce si è fatta sentire mentre la Spagna cerca di conquistare la seconda stella, mostrando l’importanza di essere aperti sulle proprie storie personali.

Marc Cucurella ha dovuto girare parecchio per arrivare dov’è. Ed è forse per questo che, quando parla, sorride sempre: sa che la strada poteva anche non portarlo così in alto. In una lunga intervista a La Razón, il terzino sinistro della Spagna sceglie di raccontarsi oltre il campo — a partire dal tema più intimo, quello del figlio. Chi è Cucurella: dalla gavetta al Real Madrid. Nato ad Alella nel 1998, Cucurella è il laterale mancino della Spagna campione d’Europa e, da poche settimane, un nuovo giocatore del Real Madrid che si è rifondato sul mercato. La sua però non è la parabola lineare del predestinato: cresciuto alla Masia, ha dovuto cercare spazio lontano da Barcellona — Eibar, Getafe, poi il Brighton e il Chelsea — prima di arrivare in cima. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Nessuno ha una vita perfetta”: Cucurella, il figlio autistico e la forza di parlarne mentre la Spagna insegue la seconda stella

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