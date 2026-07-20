Ct della Nazionale Malagò | Mancini o Pirlo? Possono esserci anche altri nomi

Da lapresse.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente della Figc ha dichiarato che, pur considerando Mancini e Pirlo come possibili candidati, ci sono altri nomi che potrebbero essere presi in considerazione per il ruolo di commissario tecnico della nazionale. Tuttavia, ha aggiunto di non voler rivelare ulteriori dettagli sui possibili sostituti. La lista dei candidati non è ancora stata ufficializzata e la decisione finale non è stata comunicata.

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 “Short list per il ct dell’Italia limitata a Mancini e Pirlo? Ci sono altri nomi possibili per il ruolo da ct. Ma non li dico “. Così il presidente della Figc Giovanni Malagò in una intervista rilasciata a Sky Sport 24 a proposito della scelta del prossimo commissario tecnico della nazionale. “Sull’allenatore non c’è nessun tipo di scontro, ma la parola condivisione parte dall’idea che tutti debbano essere d’accordo. Ammesso che questa idea ci sia, poi va declinata nella sua praticità. Stiamo parlando per entrare nel dettaglio di un soggetto. Ancora qualche giorno di pazienza e saprete tutto – ha assicurato – Ci ho messo due settimane per portare a bordo Maldini e Leonardo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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