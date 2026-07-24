Gianluigi Buffon ha deciso di non tornare in nazionale, confermando il suo rifiuto dopo il no di Pep Guardiola. La scelta è stata comunicata in questi giorni e riguarda il rifiuto di partecipare alle convocazioni, senza motivazioni ufficiali rese note. La decisione di Buffon si aggiunge a quella di altri ex giocatori e tecnici, che hanno declinato le proposte di coinvolgimento nel progetto azzurro.

Il no di Pep Guardiola ha costretto la nuova Italia di Paolo Maldini e Leonardo a rimettere mano al progetto. Ma quello dell’allenatore catalano non è stato l’unico rifiuto incassato in questi giorni: anche Gianluigi Buffon, uno dei simboli più importanti della storia azzurra, ha scelto di non tornare in Nazionale. Nei giorni scorsi il nuovo direttore tecnico Giovanni Malagò aveva informato Buffon dell’imminente contatto da parte di Maldini e Leonardo. L’idea era coinvolgerlo nel nuovo corso della Nazionale con un ruolo più operativo rispetto a quello ricoperto in passato da capo delegazione, incarico assunto nel 2023 durante la gestione di Luciano Spalletti e lasciato dopo la sfida con la Bosnia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Non solo Guardiola, anche Buffon ha detto no a Maldini e Leonardo: non torna in Nazionale. I motivi della decisione

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NAZIONALE: COSA CAMBIERANNO MALDINI E LEONARDO

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