Anche Gigi Buffon ha detto no all'Italia i motivi del rifiuto all'offerta di Maldini e Leonardo

Gigi Buffon ha rifiutato l'offerta di entrare nello staff della nazionale italiana, proposta da Maldini e Leonardo. Era stato contattato per un ruolo più operativo, ma ha deciso di non accettare. Dopo oltre trent'anni nel calcio, Buffon vuole dedicare più tempo alla famiglia e alla sua formazione come dirigente. La scelta è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi.

Buffon era stato contattato per rientrare nello staff della Nazionale Italiano con un ruolo più operativo, ma l'ex portiere ha declinato la proposta: dopo oltre trent'anni nel calcio, SuperGigi ha deciso di dedicare più tempo alla famiglia e alla sua formazione da dirigente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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