Anche Gigi Buffon ha detto no all'Italia i motivi del rifiuto all'offerta di Maldini e Leonardo

Da fanpage.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gigi Buffon ha rifiutato l'offerta di entrare nello staff della nazionale italiana, proposta da Maldini e Leonardo. Era stato contattato per un ruolo più operativo, ma ha deciso di non accettare. Dopo oltre trent'anni nel calcio, Buffon vuole dedicare più tempo alla famiglia e alla sua formazione come dirigente. La scelta è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi.

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Buffon era stato contattato per rientrare nello staff della Nazionale Italiano con un ruolo più operativo, ma l'ex portiere ha declinato la proposta: dopo oltre trent'anni nel calcio, SuperGigi ha deciso di dedicare più tempo alla famiglia e alla sua formazione da dirigente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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