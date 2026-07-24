Gigi Buffon ha rifiutato l'offerta di tornare nello staff della nazionale italiana, decisione presa con rispetto e fermezza. L'ex portiere della Juventus ha comunicato di non voler riconsiderare il ruolo, nonostante l'interesse di Maldini e Leonardo. La scelta è stata definita come sofferta, ma senza possibilità di ripensamenti. La decisione riguarda esclusivamente la sua partecipazione allo staff, escludendo altre possibilità di coinvolgimento con la nazionale.

dietro alla decisione dell’ex portiere della Juventus. Un rifiuto sofferto, maturato con grande rispetto ma irremovibile: Gigi Buffon ha detto “no” alla reale possibilità di tornare nuovamente nello staff della Nazionale italiana. Circa dieci giorni fa, il leggendario portiere azzurro — 176 presenze da record e campione del Mondo nel 2006 — è stato contattato direttamente da Paolo Maldini e Leonardo per far parte del nuovo corso azzurro ideato dal presidente Malagò. Lo riporta Gazzetta.it. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il contatto con Maldini e Leonardo. A preannunciare la telefonata decisiva era stato lo stesso Malagò. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Buffon dice no a Maldini e Leonardo: rifiutato il ritorno in Nazionale. I motivi

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