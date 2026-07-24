Non si alza sui pedali e sale a bocca chiusa | così Pogacar ha dato 1' 23 all' Alpe d' Huez del Pirata
Tadej Pogacar non ha mai alzato i pedali durante la salita dell’Alpe d’Huez e, al termine, si è presentato senza mostrare segni di fatica. Ha concluso il percorso con un vantaggio di 1 minuto e 23 secondi rispetto al suo rivale, senza parlare. La sua performance è stata caratterizzata da un ritmo costante e deciso lungo i 21 tornanti della salita.
Non si è mai alzato sui pedali, e quando è arrivato non sembrava neanche stanco. Invece aveva appena spianato i 21 tornanti dell’Alpe d’Huez. Per Tadej Pogacar è sembrato più complicato togliersi di torno gli spettatori indemoniati che erano sulla salita più bella da due giorni (e due notti) che andare a riprendere in fila indiana i reduci dalla fuga: uno alla volta. Fino a Sepp Kuss, Lenny Martinez e Richard Carapaz, non proprio tre scartini in salita. C’è da capirli, gli altri del gruppo: lo sloveno corre contro i record, la leggenda, i miti, e loro corrono come se lui non ci fosse, ognuno con il suo piccolo o grande obiettivo: la maglia a pois, il secondo posto, il podio, chiudere il Tour nella top10, essere il primo francese, il primo spagnolo, il più giovane, il più vecchio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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