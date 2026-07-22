Durante la cronometro di Thonon-les-Bains al Tour de France 2026, la vittoria è andata a Remco Evenepoel, che ha concluso con il miglior tempo. Tadej Pogacar si è classificato al secondo posto. Seixas ha corso con la stessa sicurezza di un atleta di 30 anni. Pogacar punta all’Alpe d’Huez e successivamente aiuterà un compagno di squadra.

La cronometro di Thonon-les-Bains del Tour de France 2026 ha regalato grandi emozioni e sorprese. La vittoria è andata a Remco Evenepoel, mentre Tadej Pogacar si è accontentato del secondo posto. Si ferma, invece, Florian Lipowitz protagonista di una brutta caduta. Di questo e molto altro si è parlato nella puntata di Bike Today, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il giornalista Gian Luca Giardini ha analizzato quanto avvenuto nella giornata di ieri: “La cronometro è stata molto bella. Il percorso è stato interessante, divertente, vario ed aperto. Il vincitore ha chiuso con la media di 48.5, per cui era anche veloce. Penso però che ci fossero diverse curve un po’ troppo pericolose. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giardini: “Seixas corre con la padronanza del trentenne. Pogacar punta all’Alpe d’Huez, poi aiuterà Del Toro”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Oggi parte il Tour de France, Pogacar come può perderlo? Vingegaard deve resistere fino all’Alpe d’Huez, Seixas è l’incognitaIl Tour de France è iniziato oggi, con il favorito Pogacar e il rivale Vingegaard pronti a contendersi il titolo.

Evenepoel scalfisce Pogacar: uno-due tra montagna e salita. Ma sull’Alpe d’Huez…Durante la cronometro di Thonon-les-Bains, il ciclista belga ha dimostrato di essere il più rapido contro il tempo, mentre nella classifica generale...

Giardini: Seixas corre con la padronanza del trentenne. Pogacar punta all’Alpe d’Huez, poi aiuterà Del ToroLa cronometro di Thonon-les-Bains del Tour de France 2026 ha regalato grandi emozioni e sorprese. La vittoria è andata a Remco Evenepoel, mentre Tadej ... oasport.it

Gian Luca Giardini: Pogacar mi sembrava pallido, invece…Non vedo chi possa togliere Seixas dal podioA Bike Today è intervenuto Gian Luca Giardini per analizzare la quattordicesima tappa del Tour de France 2026, vinta ancora da Tadej Pogacar, arrivato in ... oasport.it