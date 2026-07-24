Non riemerge! Ragazzino si tuffa nel lago | dramma in Italia

Da thesocialpost.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzino si è tuffato in un lago e non è riemerso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile ritrovare il giovane. La zona è frequentata da famiglie e persone in cerca di relax, e l’incidente si è verificato durante il primo pomeriggio. Le ricerche sono in corso, ma al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti sulla sorte del ragazzo.

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Una giornata trascorsa all’aperto si è trasformata in una drammatica emergenza. Nei luoghi scelti spesso dalle famiglie per trascorrere qualche ora di svago e di tranquillità, un gesto apparentemente semplice come un tuffo in acqua può trasformarsi in pochi istanti in una situazione estremamente pericolosa. Sono ancora in corso le operazioni di ricerca per ricostruire quanto accaduto e ritrovare il ragazzo coinvolto nell’incidente. I soccorritori stanno lavorando senza sosta per scandagliare ogni area possibile dello specchio d’acqua, mentre resta l’angoscia per le sorti del giovane. Leggi anche: Turista annegato nel lago di Como: recuperato il corpo Il tuffo nel lago Gerolotto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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