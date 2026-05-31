Un giovane di 19 anni è morto annegato nel lago d’Iseo. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica 31 maggio a Pisogne, durante una giornata di sole e relax. Il ragazzo si è tuffato in acqua e non è più riemerso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. La procura ha aperto un fascicolo per chiarire le cause dell’accaduto.

Pisogne (Brescia) – Una domenica di sole e spensieratezza si è trasformata in tragedia questo pomeriggio, domenica 31 maggio, sulle sponde dell' alto lago d'Iseo. Le acque del Sebino hanno inghiottito un ragazzo di soli 19 anni, che non è più riemerso dopo essersi tuffato. Il fatto è avvenuto sul lungolago, dove in quel momento c’erano centinaia di persone. Il dramma si è consumato intorno alle 17. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, ancora sommaria, la vittima stava trascorrendo la giornata insieme a un gruppo di coetanei per cercare refrigerio dal caldo torrido. Sarebbe un ragazzo nordafricano residente in Valcamonica. All'improvviso, il diciannovenne si è tuffato in acqua, ma qualcosa è andato storto: il giovane è letteralmente sparito nel nulla, senza più risalire a galla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si tuffa e non riemerge: 19enne morto annegato nel lago d’Iseo

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