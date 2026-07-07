Si tuffa nel lago per rinfrescarsi e non riemerge più | nonno 65enne muore nel lago di Como a lanciare l’allarme i nipotini
Un uomo di 65 anni è morto nel lago di Como dopo essersi tuffato e non essere più riemerso. L’incidente è avvenuto sulla spiaggia del Nautilus a Mandello del Lario, nel ramo lecchese del lago. I nipotini presenti al momento hanno dato l’allarme, mentre i soccorritori hanno recuperato il corpo senza vita dell’uomo. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.
Si è tuffato nel lago e non è più risalito. Donato Frigerio, 65enne di Suello, si trovava alla spiaggia del Nautilus a Mandello del Lario, nel ramo lecchese del lago di Como, insieme ai nipotini. Sono stati proprio loro a dare l’ allarme quando hanno perso di vista il nonno, che non è più riemerso dopo essere entrato in acqua per rinfrescarsi. Dalla Capitaneria di porto sono intervenuti i vigili del fuoco in gommone, i sanitari di Areu in eliambulanza, i volontari della Croce rossa di Lecco e i carabinieri. L’uomo è stato recuperato dai soccorritori in stato d’incoscienza, a faccia in giù, probabilmente a causa di un malore per idrocuzione, cioè una sincope che ha provocato uno shock termico tra il caldo esterno e la bassa temperatura dell’acqua. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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