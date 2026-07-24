A 10 anni, Kimi Antonelli ha guidato un camion dell’Antonelli Motorsport. Questa informazione risale a un’intervista del 2020, in cui il pilota scherzava sul video di quell’esperienza. Antonelli aveva allora 13 anni e commentava il fatto con leggerezza, senza fornire dettagli tecnici o motivazioni. Non sono stati resi pubblici altri dati sulla guida del camion o sul contesto in cui è avvenuta.

In questa intervista del 2020 di Riccardo Scarlato per GOTV Channel, l'allora 13enne Andrea Kimi Antonelli scherzava su un suo video di quando, a soli 10 anni, aveva guidato il camion dell’Antonelli Motorsport. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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© Video.gazzetta.it - "Non mi bastano i kart": quando a 10 anni Kimi Antonelli ha guidato un camion

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A 6 anni Kimi Antonelli sul kart sorpassava tutti al Galliano Park

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