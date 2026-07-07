Kimi Antonelli ha 19 anni ma rischia di battere tutti i record sta facendo il mazzo a tutti Ho sofferto tanto il giudizio degli altri sono stata esposta da quando avevo 17 anni | così Sarah Toscano
Sarah Toscano, vincitrice della 23esima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, ha affrontato giudizi e esposizione pubblica sin dai 17 anni. A 19 anni, si è anche cimentata come attrice nel film Netflix “Non abbiamo bisogno di parole”, diretto da Luca Ribuoli, e ha inciso il brano “Atlantide” per la colonna sonora del film.
Dalla vittoria alla 23esima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, Sarah Toscano di esperienze ne ha accumulate e non solo nella musica. È stata anche una attrice debuttante più che dignitosa nel film targato Netflix “Non abbiamo bisogno di parole” di Luca Ribuoli e per la pellicola ha inciso anche il brano “Atlantide”. “Ho fatto molto per mia scelta in questo periodo sono anche dell’idea che bisogna approfittare dei momenti.- ha affermato a Vanity Fair – Dall’altro lato, però la salute mentale e fisica viene al primo posto, se mi renderò conto di non stare bene, e avrò bisogno di una pausa, staccherò un attimo dal mondo dell’industria musicale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Sarah Toscano: «La mia generazione ha paura del giudizio dei social. Anche io ho sofferto tanto, poi ho imparato a fregarmene. Ho 20 anni e voglio fare di più. Se un giorno la musica mi farà stare male, mi fermerò»Una giovane donna di 20 anni ha raccontato di aver sofferto molto a causa del giudizio dei social, ma di aver imparato a non darvi più peso.
Tori Spelling: “Dicono che mi sono rifatta tutto da quando avevo 17 anni, ma non è così. Negli anni ’90 sono stata una pioniera dello stile, sono stata una delle prime a lanciare mode e voglio tornare a farlo”Tori Spelling ha chiarito di non aver rifatto tutto il viso dai suoi 17 anni, contraddicendo le voci che la accusano di interventi estetici frequenti.
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