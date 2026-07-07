Sarah Toscano, vincitrice della 23esima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, ha affrontato giudizi e esposizione pubblica sin dai 17 anni. A 19 anni, si è anche cimentata come attrice nel film Netflix “Non abbiamo bisogno di parole”, diretto da Luca Ribuoli, e ha inciso il brano “Atlantide” per la colonna sonora del film.

Dalla vittoria alla 23esima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, Sarah Toscano di esperienze ne ha accumulate e non solo nella musica. È stata anche una attrice debuttante più che dignitosa nel film targato Netflix “Non abbiamo bisogno di parole” di Luca Ribuoli e per la pellicola ha inciso anche il brano “Atlantide”. “Ho fatto molto per mia scelta in questo periodo sono anche dell’idea che bisogna approfittare dei momenti.- ha affermato a Vanity Fair – Dall’altro lato, però la salute mentale e fisica viene al primo posto, se mi renderò conto di non stare bene, e avrò bisogno di una pausa, staccherò un attimo dal mondo dell’industria musicale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Kimi Antonelli ha 19 anni, ma rischia di battere tutti i record, sta facendo il mazzo a tutti. Ho sofferto tanto il giudizio degli altri, sono stata esposta da quando avevo 17 anni”: così Sarah Toscano

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Kimi Antonelli commenta la vittoria nella Sprint di Silverstone: Volevo il giro veloce della gara

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Tori Spelling: “Dicono che mi sono rifatta tutto da quando avevo 17 anni, ma non è così. Negli anni ’90 sono stata una pioniera dello stile, sono stata una delle prime a lanciare mode e voglio tornare a farlo”Tori Spelling ha chiarito di non aver rifatto tutto il viso dai suoi 17 anni, contraddicendo le voci che la accusano di interventi estetici frequenti.

Temi più discussi: Antonelli, record su record: il più giovane in pole a Silverstone; F1, storica pole position di Antonelli a Silverstone davanti alle due Ferrari di Leclerc e Hamilton; Kimi Antonelli amaro 16°: problemi alla Mercedes e un'assurda penalità; Russell e quel messaggio via radio in italiano: Stay calmo!. Uno sfottò per Kimi?.

Ancora leader del Mondiale, nonostante il ko a Barcellona per guasto alla batteria della sua Mercedes. Kimi Antonelli, 19 anni, ricomincia dall’Austria con +41 punti su Lewis Hamilton, che ha vinto la sua prima in rosso al Montmeló. Antonelli, lei si sente come x.com

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