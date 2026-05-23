Kimi Antonelli si è classificato terzo nella Sprint race del Gran Premio del Canada, ma ha accusato Russell di averlo spinto fuori durante la corsa. La gara è stata caratterizzata da polemiche e tensioni, con Russell che ha vinto davanti a Norris e Antonelli. Antonelli, che guida per la Mercedes, si è lamentato dell'episodio con Russell, che partiva dalla pole position.

Emozioni e molte polemiche nella gara sprint del Gran Premio del Canada di Formula 1. Vince George Russell su Mercedes, dietro al pilota britannico, partito dalla pole, si è piazzata la McLaren di Lando Norris, terza l'altra Mercedes del leader della classifica iridata, l'italiano Kimi Antonelli. Quarto posto per Oscar Piastri su McLaren, poi le due Ferrari: quinto Charles Leclerc e sesto Lewis Hamilton. Punti anche per Max Verstappen (Red Bull), settimo, e Arvid Lindblad (Racing Bulls), ottavo. Le scintille però sono tra Russell e Kimi. Una lotta interna alla Mercedes che pare destinata a segnare anche la corsa al Mondiale. "E' stata una battaglia dura con Russell", ha ammesso il 19enne pilota bolognese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Kimi Antonelli terzo nella Sprint race in Canada: "Russell mi ha spinto fuori", guerra dentro la Mercedes

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