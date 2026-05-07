Compra un gratta e vinci da 10 euro e vince 2 milioni

Un giocatore ha acquistato un gratta e vinci da 10 euro e ha vinto il premio massimo di 2 milioni di euro. L’evento si è verificato a Veggiano, un comune in provincia di Padova. La vincita è stata ufficializzata dopo la verifica del biglietto. La somma vinta sarà soggetta alle imposte previste dalla legge. La notizia è stata confermata dagli enti competenti.

(Adnkronos) – Compra un gratta e vinci da 10 euro e vince il premio massimo. E’ accaduto a Veggiano, comune in provincia di Padova. Il fortunato o la fortunata aveva acquistato il tagliando ‘Doppia Sfida Super’. La vincita, registrata presso un punto vendita situato in via Roma 21, si è portato a casa una vincita di. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

DUE MILIONI DI EURO CON UN GRATTA E VINCI DA 20 EURO | 21/11/2025

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