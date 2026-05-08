Veggiano compra un Gratta e Vinci da 10 euro e vince 2 milioni

Da puntomagazine.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Veggiano, in provincia di Padova, un uomo ha acquistato un biglietto della lotteria istantanea “Doppia Sfida Super” da 10 euro e ha scoperto di aver vinto 2 milioni di euro. La vincita è stata scoperta al momento della gratta, dopo che il biglietto è stato verificato. La notizia ha attirato l’attenzione tra i residenti e le autorità locali.

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Veggiano (PD), gratta e vinci da 10 euro vale 2 milioni: colpo di fortuna con “Doppia Sfida Super”. Un acquisto fortunato a Veggiano, in provincia di Padova, dove un Gratta e Vinci da 10 euro ha portato a una vincita da 2 milioni di euro. Il biglietto, un “Doppia Sfida Super”, è stato acquistato in una ricevitoria di via Roma 21, come riportato da Agimeg. La vincita rappresenta il premio massimo previsto dal gioco, che mette in palio anche importi intermedi fino a 100.000 euro e premi minori fino a 10 euro. Nel meccanismo del gioco, i numeri dell’area “Numeri vincenti” devono corrispondere a quelli de “I tuoi numeri”, con eventuali bonus che moltiplicano le vincite fino a 10 volte.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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