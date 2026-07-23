Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato il ripristino degli incentivi per il noleggio di auto in forma sociale. Chi aderisce può pagare circa 100 euro al mese per avere un'auto nuova, grazie a una nuova formula di finanziamento. Questa possibilità si rivolge a coloro che scelgono di usufruire di un veicolo tramite il noleggio a lungo termine, con condizioni che prevedono pagamenti mensili contenuti. La misura mira a incentivare l'accesso all'auto attraverso strumenti di finanziamento alternativi.

Tornano gli incentivi auto, ma in una formula che l’Italia ancora non conosceva. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha dato il via al nuovo programma di Noleggio Sociale, un meccanismo pensato per favorire il rinnovo del parco circolante senza passare dal classico contributo all’acquisto, bensì dalla modalità di noleggio con canone agevolato. Il ministro Adolfo Urso insieme al presidente dell'Automobile Club d'Italia, Geronimo La Russa hanno illustrato il nuovo programma, che verrà finanziato attingendo al Dpcm Automotive, un decreto approvato nel giugno scorso e che destina 1,343 miliardi di euro al sostegno delle imprese della filiera per investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Noleggio sociale: ecco come avere una nuova auto pagando 100 euro al mese

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