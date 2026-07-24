La tappa del 14 agosto al parco della Repubblica a Sirolo è stata annullata, ma i biglietti rimangono validi per la data di recupero prevista per il 29 agosto. La cantante Noemi, coinvolta in un incidente durante il concerto, sta bene dopo il volo dal palco. Il tour riprenderà regolarmente dal 16 agosto, con la data di Sirolo spostata di due settimane.

La tappa di venerdì 14 agosto al parco della Repubblica a Sirolo è saltata, ma verrà recuperata sabato 29. Il tour della cantante Noemi infatti è momentaneamente sospeso e ripartirà dal 16 agosto. Durante il concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, qualche giorno fa la cantante è caduta dal palco mentre salutava il pubblico al termine di un brano ed è finita in ospedale. I medici hanno prescritto all’artista quattro settimane di riposo per consentirle di recuperare al meglio. Su Instagram la cantante ha scritto: "Ciao a tutti. Volevo rassicurarvi dopo quello che è successo. Non era mia intenzione fare delle acrobazie, avevo i miei soliti occhiali da vista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Noemi ok dopo il ’volo’ dal palco. Data spostata ma biglietti validi

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Noemi a Radio Italia Live (06/02/2026)

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