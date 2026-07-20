Noemi rompe il silenzio dopo la caduta dal palco | Sto bene ma mi fermo

Da tivvusia.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo essere caduta dal palco durante un concerto a San Salvo Marina, la cantante ha comunicato di trovarsi bene. Ha aggiunto che si prenderà una pausa dai live, ma ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute. La cantante ha deciso di parlare pubblicamente per chiarire la sua situazione, senza fornire ulteriori dettagli sulla caduta. Non sono stati segnalati altri incidenti o complicazioni mediche.

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Dopo la grande paura vissuta durante il concerto di San Salvo Marina, Noemi ha rotto il silenzio e ha voluto rassicurare personalmente i suoi fan sulle sue condizioni di salute. La cantante romana è stata protagonista di un incidente nella serata di domenica 19 luglio, quando è caduta dal palco al termine dell’esibizione di “Briciole”, uno dei brani più amati del suo repertorio. Mentre salutava il pubblico, ha perso l’equilibrio ed è finita a terra, riportando una ferita alla testa. I soccorsi e il trasferimento in ospedale. L’incidente ha immediatamente interrotto il concerto. Lo staff sanitario presente è intervenuto in pochi istanti per prestare le prime cure all’artista, che è stata poi trasferita in ambulanza all’ospedale di Vasto per tutti gli accertamenti necessari. 🔗 Leggi su Tivvusia.it

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© Tivvusia.it - Noemi rompe il silenzio dopo la caduta dal palco: “Sto bene, ma mi fermo”
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