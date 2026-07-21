La cantante coinvolta in una caduta durante un concerto ha subito un politrauma cranico, al bacino e cervicale, ma i medici hanno confermato che le condizioni sono stabili. La caduta è avvenuta durante l’esibizione in un evento all’aperto e ha richiesto un intervento medico immediato. Dopo il soccorso, è stata trasferita in ospedale per ulteriori accertamenti. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali complicanze o prognosi a lungo termine.

A poche ore dalla grande paura vissuta sul palco di San Salvo Marina (Chieti), dove la cantante Noemi — al secolo Veronica Scopelliti — è caduta durante la sua esibizione di domenica 19 luglio, arrivano le rassicurazioni ufficiali da parte dei medici. L’artista è stata dimessa dall’ospedale “San Pio da Pietrelcina” di Vasto, dove era stata ricoverata in via precauzionale per un giorno per completare gli accertamenti diagnostici e organizzare il rientro a casa. A fare il punto esatto sul quadro clinico è Enzo Di Prinzio, primario del Reparto di Ortopedia e Traumatologia della struttura abruzzese, che ha confermato l’assenza di complicazioni neurologiche o lesioni interne gravi: “ È stata dimessa, sta bene. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Noemi è stata fortunata. Ha un politrauma cranico, bacino e cervicale, ma il peggio è scongiurato”: parla il primario che ha curato Noemi dopo la caduta dal palco

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