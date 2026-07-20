Paura per Noemi la cantante cade dal palco davanti al pubblico | il video dell’incidente diventa virale

Durante un concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, la cantante è caduta dal palco mentre salutava il pubblico alla fine di un brano. L’incidente si è verificato domenica 19 luglio 2026 e il video dell’evento è diventato virale. La cantante ha perso l’equilibrio e è finita a terra, suscitando immediatamente apprensione tra i presenti. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni di salute nelle fonti disponibili.

Attimi di apprensione per Noemi domenica 19 luglio 2026 durante il concerto di San Salvo Marina, in provincia di Chieti. La cantante è stata protagonista di un incidente mentre stava salutando il pubblico al termine di un brano: ha perso l’equilibrio ed è caduta dal palco, finendo rovinosamente a terra. L’esibizione è stata immediatamente sospesa e la cantante è stata soccorsa dal personale sanitario. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da All Music Italia (@allmusicitalia) Secondo quanto mostrano i filmati registrati dagli spettatori e condivisi sui social, l’incidente è avvenuto subito dopo l’esecuzione di un brano. Noemi si stava avvicinando al bordo del palco per ringraziare il pubblico quando, probabilmente senza accorgersi del limite della pedana, è precipitata nel vuoto. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Noemi canta Bianca a Party Like A Deejay

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