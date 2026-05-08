Uno scatto generato quasi sicuramente dall'IA ritrae un Pontefice in versione "streetwear" e Twitter implode. Tra sacrilegio e ironia, il web chiama a gran voce il regista di The Young Pope: la realtà ha finalmente superato la provocazione d'autore. Non è un set di Cinecittà e non c'è lo zampino di HBO, eppure l'immagine di Papa Leone XIV che sfoggia un paio di Nike sotto la talare sembra uscita dritta da un film di Paolo Sorrentino. Lo scatto, rimbalzato da un profilo all'altro su X, ha scatenato il panico: da una parte chi grida al cattivo gusto, dall'altra chi già sogna una terza stagione della serie ambientata. Estetica da "Cool Pope" e lo schiaffo a Jude Law Smettiamola di far finta di niente: il confine tra quello che è vero e quello che è un "allucinazione" digitale è saltato .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Papa Leone XIV con le Nike, la foto diventa virale mentre il web invoca Paolo Sorrentino: "Ecce Young Pope"

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