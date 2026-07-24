no di fedorov a zelensky la difesa agita ancora kiev

Notizia in breve

Fedorov ha rifiutato la proposta di un ruolo nel governo, mantenendo la richiesta di tornare a dirigere il suo ex ministero. Nel frattempo, a Manila si sono svolti incontri tra i rappresentanti di Russia e Stati Uniti, con accuse reciproche e discussioni sulle iniziative di pace. La diplomazia internazionale si è concentrata su differenze di opinioni riguardo alle strategie per risolvere il conflitto, senza raggiungere accordi concreti.