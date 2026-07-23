A Kiev le proteste continuano nonostante il licenziamento del comandante dell’esercito. La piazza chiede che il ex ministro della Difesa torni al suo incarico, mantenendo alta la pressione sulle autorità. Intanto, si sono verificati raid sui depositi di Amazon in Russia. Oggi si terrà un incontro tra il senatore statunitense Rubio e il rappresentante russo Lavrov.

Non basta il licenziamento del capo dell’esercito Syrsky, sale la richiesta di rimettere il popolare ex ministro al suo posto. Raid sui depositi dell’Amazon russa, oggi incontro Rubio-Lavrov. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Zelensky non placa la piazza, a Kiev continuano le proteste: “Fedorov torni alla Difesa”

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